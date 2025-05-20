Царьград Maksim Konstantinov/Globallookpress Глава округа в Вологодской области отправлена в отставку.
Чиновница на Вологодщине, чья дочь грозилась "отправить на СВО", отправлена в отставку
Комментарии
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КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИН
Мамашка не пропадет! Такие нужны для врагов России
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2 час.
виталий панов
Самое главное всю спесь согнать с дочки экс мэра! Чтобы прежде что-то сказать,надо семь раз подумать! Теперь крыши нет,и сама в место СВО,может в следующий раз отправится в ИК (исправительную колонию)!
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1 час.
Людмила Лиханова
Главное чтобы по прошедшии некоторого времени, когда история забудется, ее снова не вытянули бы на должности. Ведь не случайно она стала главой пусть и небольшого поселения, кто-то же ее рекомендовал и поддерживал и это явно не народ. Поэтому важно и дальше отслеживать передвижения экс-мэра и ее дочурки. пусть иет работать на обычные НЕ руководящие работы, да хотя бы санитаркой в госпиталь или больницу и доченьку с собой прихватит чтобы набралась ума-разума.
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42 мин.
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