Чиновница на Вологодщине, чья дочь грозилась "отправить на СВО", отправлена в отставку

Самое главное всю спесь согнать с дочки экс мэра! Чтобы прежде что-то сказать,надо семь раз подумать! Теперь крыши нет,и сама в место СВО,может в следующий раз отправится в ИК (исправительную колонию)!

Людмила Лиханова

Главное чтобы по прошедшии некоторого времени, когда история забудется, ее снова не вытянули бы на должности. Ведь не случайно она стала главой пусть и небольшого поселения, кто-то же ее рекомендовал и поддерживал и это явно не народ. Поэтому важно и дальше отслеживать передвижения экс-мэра и ее дочурки. пусть иет работать на обычные НЕ руководящие работы, да хотя бы санитаркой в госпиталь или больницу и доченьку с собой прихватит чтобы набралась ума-разума.