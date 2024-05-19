Детям станет проще получить гражданство

Фото: ТАССВ Приднестровье намерены упростить детям получение приднестровского гражданства. Депутаты Верховного Совета Приднестровья предложили внести в законодательство поправки, которые позволят предоставлять гражданство детям по заявлению только одного из родителей.
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