Хватит одного «Тополя»: британские журналисты смоделировали удар по Лондону российским ЯО

В Великобритании при помощи сервиса NuclearSecrecy обозреватели газеты Daily Express смоделировали удар, который будет нанесен Лондону, в случае если его атакуют ракетой «Тополь СС-25» (мощность 800 килотонн), сообщает «Коммерсантъ».
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