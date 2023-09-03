Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него. С таким заявлением в интервью итальянской газете La Repubblica выступил премьер-министр Армении Никола Пашинян.
Пашинян обвинил Россию в отдалении от Южного Кавказа
Комментарии
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Андрей
пашинянское армянское большинство признало МУС и значит согласилось с его решением на арест Путина.Чего они ждут? Что Россия за них воевать будет?
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Виктор Тимошевский
Да просто вы,двоежопы уже достали. Как подкормили американцы,так сразу критиковать Россию начал. Еврей армянский. Давай,дуй в обьятия США. Только потом не стони и не просись,когда выкинут как использованный презерватив.
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1 д.
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