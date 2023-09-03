Пашинян обвинил Россию в отдалении от Южного Кавказа

пашинянское армянское большинство признало МУС и значит согласилось с его решением на арест Путина.Чего они ждут? Что Россия за них воевать будет?

Виктор Тимошевский

Да просто вы,двоежопы уже достали. Как подкормили американцы,так сразу критиковать Россию начал. Еврей армянский. Давай,дуй в обьятия США. Только потом не стони и не просись,когда выкинут как использованный презерватив.