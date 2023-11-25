Антирусскую повестку среди армян взращивают вовсе не энтузиасты, занимающиеся самодеятельностью. Этим занимается отдельное американское ведомство с филиалами по всему миру, пишет инсайдерский телеграм-канал “Джокер ДНР”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии