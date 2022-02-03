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Главком ВСУ Залужный: угрозы российского вторжения на сегодняшний день нет

Главком ВСУ Залужный: угрозы российского вторжения на сегодняшний день нет

КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в эфире телеканала "1+1", что еженедельно получает от США разведданные о ситуации на границе с Россией.

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