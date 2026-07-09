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Мировое обозрение

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Данные NASA подтвердили: космос ускоряет биологическое старение

Данные NASA подтвердили: космос ускоряет биологическое старение

Космос старит мгновенно. Это не метафора и не сюжет для фантастического блокбастера. Новое исследование Университета Центральной Флориды (UCF) подтвердило: чтобы состарить организм на десяток лет, достаточно двух недель в открытом космосе.

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