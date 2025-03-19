Рускон и Октет Сервис договорились о развитии транспортных решений при перевозках из Китая в Россию

ООО «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») и ООО «Октет Сервис» – российская компания, специализирующаяся на трансграничных железнодорожных перевозках и транспортной обработке груза, договорились о сотрудничестве в области развития транспортных решений по доставке грузов из Китая в Россию.