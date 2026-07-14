Новая волна ударов ВВС США по Ирану, Пентагон готовит применение B-2 Вооруженные силы США наносят новую серию ударов по территории Ирана,.
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Новая волна ударов ВВС США по Ирану, Пентагон готовит применение B-2 Вооруженные силы США наносят новую серию ударов по территории Ирана,.
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