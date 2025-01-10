Рейс Utair из Нового Уренгоя в Уфу задержан почти на сутки. Скрин

Самолет авиакомпании Utair из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу должен был вылететь 10 января в 16:15. По данным местных властей, а также онлайн-табло аэропорта газовой столицы, рейс перенесен на 11 января в 13:35.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии