ИЗВЕСТИЯ iz

6 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Торопчин
    А мне нравится что в Одессе нет воды. Пусть попробуют как нам было в Крыму.СМИ сообщили об о...
  • Владимир Бурлаков
    За каждого казнённого украинскими фашистами на российской территории необходимо уничтожать эту мразь,сотнями,как беше...На подконтрольном...
  • евгений черкашин
    Маловато фашистов обстреливаете.Надо их побыстрей стирать с лица земли пока они твари двуногие не погубили Донбасс по...Воздушная тревога...

Картина дня

наверх