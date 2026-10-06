Схему движения автобусов поменяли на левом берегу Новосибирска

С 6 по 16 октября автобусные маршруты № 9 «Ул. Колыванская – Юго-Западный ж/м», № 29 «Юго-Западный ж/м – ЖК «Акварельный» и № 79 «Юго-Западный ж/м – Университет биотехнологий» будут ходить по измененным схемам.
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