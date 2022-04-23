Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука в гостях у «Венеции», «Интер» примет «Рому», «Милан» и «Лацио» сыграют завтра

«Интер» примет «Рому» в 34-м туре итальянской Серии А. Также в субботу «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет на выезде с «Венецией», а «Верона» примет «Сампдорию».
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