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Газета.ру

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Певица Пелагея призналась, что измена не стала первопричиной развода с Телегиным

Певица Пелагея призналась, что измена не стала первопричиной развода с Телегиным

Певица Пелагея в YouTube-интервью Лауре Джугелии впервые подробно раскрыла причины развода с хоккеистом Иваном Телегиным, с которым у нее есть общая дочь.

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