Жанибек Алимханулы про ближайший бой за титул WBO: «Андраде и Мунгия убежали, но они не смогут убегать вечно»

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал официальный анонс его боя против британца Дэнни Дигнума за титул WBO: «Андраде и Мунгия убежали от боя со мной, поэтому я отдаю должное Дигнуму за то, что он принял поединок.

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