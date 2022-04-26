Жанибек Алимханулы про ближайший бой за титул WBO: «Андраде и Мунгия убежали, но они не смогут убегать вечно»

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал официальный анонс его боя против британца Дэнни Дигнума за титул WBO: «Андраде и Мунгия убежали от боя со мной, поэтому я отдаю должное Дигнуму за то, что он принял поединок.