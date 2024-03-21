Китай наращивает потребление энергии В январе-феврале потребление электроэнергии в Китае увеличилось на 11%, достигнув 1,53 трлн кВт-ч.
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Китай наращивает потребление энергии В январе-феврале потребление электроэнергии в Китае увеличилось на 11%, достигнув 1,53 трлн кВт-ч.
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