Экипажи армейской авиации ЮВО выполнили полеты в район высокогорья Армении

Летчики совершили полеты группой, парами и одиночно в район горных ущелий, где отработали упражнения летной подготовки в том числе по посадке вертолета на неподготовленную площадку и действия экипажей в составе звена во время выполнения учебно-боевых задач в высокогорье.
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