Джей Райт: «Всегда думал о том, чтобы возглавить команду НБА»

Легендарный главный тренер университета Вилланова Джей Райт менее чем через неделю после объявления о завершении тренерской карьеры заявил, что не исключает, что когда-нибудь возглавит команду НБА.

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