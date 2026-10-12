Nike Air Max Goadome Low примерили крокодиловую кожу — и покрасили в желтый

Nike продолжают экспериментировать с обувью на границе спортивной эстетики и нарочитой роскоши. Новая версия Air Max Goadome Low получила глянцевую желтую кожу с тиснением под крокодила, массивную черную подошву и характерный силуэт, который сложно спутать с обычными кроссовками.
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