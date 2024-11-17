Польша вернула самолеты на базы после безуспешной попытки перехвата бортов ВКС России

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что приказало вернуть самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) страны на аэродромы базирования после того, как те были подняты в воздух из-за активности Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном пространстве Украины.