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Польша вернула самолеты на базы после безуспешной попытки перехвата бортов ВКС России

Польша вернула самолеты на базы после безуспешной попытки перехвата бортов ВКС России

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что приказало вернуть самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) страны на аэродромы базирования после того, как те были подняты в воздух из-за активности Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном пространстве Украины.

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