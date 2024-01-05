Пользователей онлайн-кинотеатров под видом промо подписывают на «инфоцыган»

Эксперты сообщили о росте числа случаев мошенничества с пользователями онлайн-кинотеатров. Одна из распространяющихся сейчас схем: при попытке оплатить промоподписку на сервис на стороннем сайте ему оформляют курс от «инфоцыган» Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новым видом мошенничества, рассказал РБК собеседник на этом рынке.