Бен Аффлек и Дженнифер Лопес влезли в ипотеку на 30 лет

Американский актер Бен Аффлек и поп-певица Дженнифер Лопес взяли ипотеку на 30 лет. Они посчитали выгодным оформить жилищный кредит под 5,5 процента годовых в размере трети стоимости нового дома — 20 миллионов долларов.
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