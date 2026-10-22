Как установили следствие и суд, инцидент произошёл 1 января 2026 года. Инспекторы остановили автомобиль, за рулём которого находился 44-летний мужчина, после празднования Нового года он поехал в гости к другу, чтобы продолжить застолье, но попался бдительному стражу дорог.
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