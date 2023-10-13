Тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение команды от СКА в матче КХЛ

«Зубры» уступили сопернику со счётом 2:3.«Зубры» уступили сопернику со счётом 2:3.Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях потерпела поражение от СКА со счётом 2:3.