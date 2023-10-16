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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футболистка ЦСКА Мясникова после победы в Кубке: «Теперь наша цель — выиграть чемпионат. Мы машина, которая завелась и едет. Мы не тормозим»

Футболистка ЦСКА Мясникова после победы в Кубке: «Теперь наша цель — выиграть чемпионат. Мы машина, которая завелась и едет. Мы не тормозим»

Футболистка армейского клуба высказалась после победы над «Зенитом» (4:1) в финале Winline Кубка России.

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