ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов под Брянском

Бойцы органов государственной безопасности СССР 16 января 1943 года ликвидировали под Брянском группу французских боевиков, которые воевали на стороне гитлеровской Германии и пытались занять один из населенных пунктов.
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