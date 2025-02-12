Расчеты гаубиц "Мста-С" уничтожили гаубицу М777, технику и боевиков в зоне СВО

Минобороны РФ Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу М777, РЛС, бронетехнику и украинских боевиков в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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