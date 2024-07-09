Под Новгородом «самопроизвольное движение автомобиля» в реку привело к смерти девушки

В Новгородском межрайонном следственном отделе регионального СУ СК завершено расследование происшествия с автомобилем, укатившимся в реку, в результате которого погибла 18-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сидении.
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