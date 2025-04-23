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Царьград

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Яркий болид Лирид: обсерватория в Крыму зафиксировала метеорное явление

Яркий болид Лирид: обсерватория в Крыму зафиксировала метеорное явление

Крымская Астрофизическая обсерватория зафиксировала яркий болид из метеорного потока Лириды. Научный сотрудник Сергей Назаров подчеркнул важность нового программного обеспечения для автоматического обнаружения метеоров и ведения научной работы.

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