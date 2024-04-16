Ювелир развеяла самые распространенные мифы о золоте

ВА

Владимир Акулов

А еще некоторые покупают в банках золотые слитки для сохранности своих сбережений...Но потом этот слиток становится неликвидным : его очень трудно обратно продать ...Никто без экспертизы не поверит *физическому лицу * , что он не *разбавил* золото , например . свинцом.