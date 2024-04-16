Золото — один из самых дорогих и благородных металлов. Во многих религиях оно является символом чести, силы и мудрости.
Ювелир развеяла самые распространенные мифы о золоте
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А еще некоторые покупают в банках золотые слитки для сохранности своих сбережений...Но потом этот слиток становится неликвидным : его очень трудно обратно продать ...Никто без экспертизы не поверит *физическому лицу * , что он не *разбавил* золото , например . свинцом.
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