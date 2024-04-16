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Ювелир развеяла самые распространенные мифы о золоте

Ювелир развеяла самые распространенные мифы о золоте

Золото — один из самых дорогих и благородных металлов. Во многих религиях оно является символом чести, силы и мудрости.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А  еще  некоторые  покупают  в  банках  золотые  слитки  для  сохранности  своих  сбережений...Но  потом  этот  слиток  становится  неликвидным :  его  очень  трудно  обратно  продать  ...Никто  без  экспертизы  не  поверит  *физическому  лицу  *  ,  что  он  не  *разбавил*  золото  ,  например  .  свинцом.
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