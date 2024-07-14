Ракеты не понадобятся? Американские БПЛА над Чёрным морем можно уничтожить по-тихому

Американские разведчики-беспилотники стали большой проблемой в акватории Чёрного моря, поскольку собранные по нашим границам данные противник использует для нанесения ударов по территории России.
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