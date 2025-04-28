Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Роднова
    Как овечий хвост мечется. Не лидер США, а недоразумение. Наркоман-хвост виляет собакой.Трамп допустил, ч...
  • Бендер Задунайский
    Да уж . А "голуби" то все в говне и с гранатой ,  и не стесняются своего вида , и поведения !Хиппер: формат ми...
  • Бендер Задунайский
    Тупой бабуин . Лиз Трасс , только в черном цвете .Глава МИД Британи...

Погибший Москалик руководил в Генштабе ВС РФ мониторингом обстановки на СВО

Погибший Москалик руководил в Генштабе ВС РФ мониторингом обстановки на СВО

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший в результате теракта, с начала специальной военной операции занимался мониторингом ситуации в зоне конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх