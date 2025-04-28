Погибший Москалик руководил в Генштабе ВС РФ мониторингом обстановки на СВО

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший в результате теракта, с начала специальной военной операции занимался мониторингом ситуации в зоне конфликта.
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