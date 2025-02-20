Депутат не увидел проблемы в вступлении КВНщика Ласточкина в ВСУ

Будь в курсе✴

Бывший участник КВН, выступавший в команде «Сборная РУДН» в качестве капитана, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отреагировал на вступление своего экс-коллеги по телешоу Игоря Ласточкина в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).