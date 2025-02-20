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Депутат не увидел проблемы в вступлении КВНщика Ласточкина в ВСУ

Депутат не увидел проблемы в вступлении КВНщика Ласточкина в ВСУ

Бывший участник КВН, выступавший в команде «Сборная РУДН» в качестве капитана, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отреагировал на вступление своего экс-коллеги по телешоу Игоря Ласточкина в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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