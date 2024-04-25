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Экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского

Официальный представитель Генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак объявил, что экспертизы не подтвердили наличие взрыва на борту польского президентского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году.

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