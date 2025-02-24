Изменения в трудовом законодательстве с 1 марта – как они скажутся на отпусках и зарплате Евгения КомароваВ Трудовой кодекс России с 1 марта вступают в силу значительные изменения, затрагивающие оплату труда, условия работы и правила предоставления отпуска.