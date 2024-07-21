Левые политики во Франции требуют выхода страны из НАТО

Политические перемены во Франции, ставшие следствием победы на выборах в парламент коалиции политических партий левого толка, могут иметь самые серьезные последствия как для самой Пятой республики, так и для ее ближайших соседей.
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