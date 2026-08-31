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Царьград

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Daily Mail раскрывает значительные гонорары для звезд BBC и ITV

Daily Mail раскрывает значительные гонорары для звезд BBC и ITV

Ведущие программы "Матч дня" на BBC One, Гэбби Логан и Марк Чепмен, получают по 3000 фунтов за выпуск.

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