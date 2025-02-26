Овечкин в шаге от рекорда: 11 голов до достижения Гретцки в НХЛ

Тренер "Вашингтон Кэпиталз" высоко оценил гол Александра Овечкина в матче против "Калгари Флэймз". Овечкин, автор единственной шайбы своей команды, сократил отрыв от рекорда Уэйна Гретцки до 11 голов, приблизив его к достижению легенды НХЛ.