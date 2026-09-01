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Нижегородское предприятие ООО "Специальные транспортные машины" нарастит выработку на 28% благодаря внедрению бережливых технологий

Нижегородское предприятие ООО "Специальные транспортные машины" нарастит выработку на 28% благодаря внедрению бережливых технологий

Компания приняла участие в федеральной программе "Производительность труда".1 сентября. /MEDIA TALK/.

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