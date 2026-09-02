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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мохамед Аззи: «До приезда в Россию я слышал об РПЛ, знал ЦСКА и «Зенит». Очень рад, что теперь играю здесь»

Мохамед Аззи дал первое интервью после перехода в ЦСКА из махачкалинского «Динамо».  «Я общался со многими игроками ЦСКА, знаком с Миланом Гайичем и Мойзесом .

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