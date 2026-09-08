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Новости Брянска

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В Брянске начнут капремонт дома после атаки беспилотника

В Брянске начнут капремонт дома после атаки беспилотника

В результате атаки беспилотника в Брянске повреждены 183 квартиры, жильцы уже получили более 6 млн рублей компенсаций.

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