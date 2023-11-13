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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Продлен срок регистрации на премию #МЫВМЕСТЕ

Продлен срок регистрации на премию #МЫВМЕСТЕ

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой состоялось заседание оргкомитета по присуждению Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

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