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Донецкая группа новостей

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  • Eduard
    100% Сразу заткнутся!Апти Алаудинов пр...
  • Eduard
    Европу надо разделить...между россиянами!Апти Алаудинов пр...
  • Eduard
    Правильно,а то они не успокоятся.Почему должны умирать наши славяне и чеченцы,а чехи и поляки пивко попивают?Апти Алаудинов пр...
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Saved by @InstantMediaBot #Донецк #ДНР https://vk.com/donetskdnr_vk Донецкая группа новостей #Донбасс Донецкая группа новостей.

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