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Казанның Шәрык клубында балалар өчен «Нәни куллар» көзге остаханәсе узачак

Казанның Шәрык клубында балалар өчен «Нәни куллар» көзге остаханәсе узачак

13 сентябрьдә 14:00 сәгатьтә Шәрык клубында балалар өчен көзге кул эшләре остаханәсе үткәреләчәк. Бу хакта Шәрык клубы телеграм-каналында хәбәр ителә.

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