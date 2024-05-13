Еврокомиссар: ЕС частично перешел к «экономике войны» из-за трудностей у Украины

Украина столкнулась с непростой ситуацией на фронте, усугубленной сосредоточением внимания на выборах в Европарламенте и предстоящими президентскими выборами в США, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, признав, что ЕС частично перешел к «экономике войны».
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