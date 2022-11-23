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Экс-чемпион NAIZA получил от лиги 2 миллиона

22 ноября казахстанская ММА лига NAIZA совместно с Doma-Doma провели игру по регболу под названием «Batyr Ball» в спортивном комплексе “Қоныс” в рамках недели Naiza Sport Week, которая проходит в городе Актобе с 20 по 23 ноября.

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