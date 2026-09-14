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Царьград

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Минздрав: из Липецка в Москву доставили пострадавших подростков

Минздрав: из Липецка в Москву доставили пострадавших подростков

В результате инцидента с патроном для противогаза в Липецке, 12 сентября пятеро подростков пострадали, двое из них доставлены в Москву для лечения в центре имени Н.

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