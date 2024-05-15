Джонни Депп большую часть времени проводит в Лондоне

Актёр Джонни Депп переехал в Лондон Артист готов к новым проектам. Фото: John Phillips / Getty Images Голливудский актёр Джонни Депп восстанавливает свою жизнь после скандального суда с бывшей женой Эмбер Хёрд.
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