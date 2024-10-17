🎥Противник запечатлел момент налета нашего БПЛА-камикадзе на его укрытие 🫡🇷🇺Российские бойцы ежедневно проводят ювелирную работу по уничтожению украинских боевиков.
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🎥Противник запечатлел момент налета нашего БПЛА-камикадзе на его укрытие 🫡🇷🇺Российские бойцы ежедневно проводят ювелирную работу по уничтожению украинских боевиков.
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