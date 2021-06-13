Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Индульгенций на любые правонарушения в обществе ни у кого, в принципе , не должно быть... Иначе власти потеряют к с...Валдайский суд пр...
  • mark kapustin
    Не удивило......!Спецслужбы США и ...
  • Дядя Саша Polichek
    На хрен заблокировать обоих цвай, везде и навсегда.Роскомнадзор огра...

С Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb

С Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что в октябре могут осуществить запуск 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный в случае задержки отправки к Луне российской автоматической станции «Луна-25», передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх