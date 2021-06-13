С Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что в октябре могут осуществить запуск 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный в случае задержки отправки к Луне российской автоматической станции «Луна-25», передает РИА Новости.
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что в октябре могут осуществить запуск 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный в случае задержки отправки к Луне российской автоматической станции «Луна-25», передает РИА Новости.
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